Москва, 20 ноября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Российский рубль 201 ноября снижается в парах с иностранными валютами. Из цен на нефть уходит избыточный оптимизм, и это успокаивает игроков, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валюта

«Данные CME указывают, что интерес к рублю как к доходному активу понижается. Это больше не тот доходный инструмент carry trade, что был раньше», — пояснила эксперт.

На прошлой неделе объем чистой длинной позиции по российской валюте сократился значительным образом. Всего за прошлую неделю хедж-фонды продали рублей на 20,3 млрд — до уровня в 51 млрд рублей.

«На таком фоне обретают прежнюю актуальность уже известные негативные для рубля катализаторы», — отметила Бодрова.

Среди них — покупки иностранной валюты российскими компаниями и предприятиями, отток капитала из страны и определенное наличие геополитического риска. В моменте это отчасти уравновешивается слабостью американской валюты.

«Уже сейчас интерес к доллару США приходит в норму и восстанавливается, американская валюта возвращается к росту в целевой диапазон 60—63 рубля», — считает эксперт.

Добавим, 20 ноября доллар США стоит 59,23 руб. (+0,25%). Евро торгуется по 69,80 руб. (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 21 ноября, составляют 59,27 руб. за американскую валюту и 69,66 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 36 и 70 копеек соответственно.

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