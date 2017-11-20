Санкт-Петербург, 20 ноября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента одобрил губернаторскую поправку к бюджету на 2018 год, передает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM. Этим документом Георгий Полтавченко увеличил расходы городской казны в следующем году на 4 миллиарда, доведя их до 591,5 млрд рублей.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

При этом ранее градоначальник несколько раз обещал, что 4 млрд рублей добавит ко второму чтению бюджета в Заксобрании исключительно на ускоренное строительство метро — Красносельско-Калининской линии, Фрунзенского радиуса, где открытие новых станций постоянно откладывается.

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Однако в процессе подготовки ко второму чтению планы губернатора поменялись. В итоге, Полтавченко добавил около 1,6 млрд рублей комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) — на ремонт дорог к Чемпионату мира по футболу 2018 года; 1 млрд рублей достался комитету по строительству — на возведение школ и детских садов в новых районах. Около 560 млн рублей получил комитет по здравоохранению, 611 млн рублей — комитет по информатизации и связи, 500 млн рублей — жилищный комитет.

Кроме того, Полтавченко добавил более 150 млн рублей на рекультивацию мусорного полигона «Новоселки», 207 млн рублей — на рекультивацию полигона опасных отходов «Красный Бор», по несколько сотен миллионов рублей получат некоторые администрации районов.

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Полтавченко также дополнительно выделил 1,3 млрд рублей на адресную инвестиционную программу: так, почти 580 млн рублей направлено на новую дорожную сеть у Ладожского вокзала, 412 млн рублей — на дорожную развязку для «Экспофорума» в Пушкинском районе, 100 млн рублей — на завершение реконструкции Тучкова моста.

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В свою очередь, забрать деньги губернатор решил у концессионера ЗСД, которому решено выплатить на 1 млрд меньше, то есть около 3 млрд рублей. У комитета по транспорту «срезали» 1 млрд рублей, которые должны были пойти на закупку новых подвижных составов метро.

Еще 513 млн рублей забрали у сомнительного проекта «Авенариум» в Сестрорецке, где, по выражению некоторых депутатов, за бюджетные деньги частная компания решила устроить СПА-комплекс в исторических зданиях.

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При этом метростроение не получило и доли от обещанной суммы. Согласно документу, на метро КРТИ получит 2 млрд рублей, но половина этих денег пойдет на реконструкцию тяговой сети, еще более 800 млн рублей — на замену эскалаторов на станции «Технологический институт-1».

Таким образом, только около 307 млн рублей будет направлено на строительство Фрунзенского радиуса, причем у Красносельско-Калининской линии снова отняли деньги, на этот раз — 261 млн рублей. На проектно-изыскательские работы по строительству подземки направят дополнительно примерно 107 млн рублей.

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Согласно законопроекту о бюджете Санкт-Петербурга, принятому в первом чтении 1 ноября, в 2018 году доходы городской казны составят 538,6 млрд рублей, расходы — 587,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 48,9 млрд рублей (9,24%).