Москва, 20 ноября, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Обращение к президенту России Владимиру Путину от Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты РФ и «Опоры России» будет рассмотрено, сообщил 20 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В письме от бизнес-структур президенту говорится о том, что, несмотря на обещания президента России, налоговая нагрузка на бизнес продолжает повышаться. Данное обращение, по словам Пескова, отправлено в администрацию президента РФ.

Инициаторы обращения апеллировали к объявленному Владимиром Путиным с 2014 года мораторию на рост налогов для бизнеса, утверждая, что за три года формально новых налогов не вводилось, однако появилось множество других платежей и сборов, приведших к повышению суммы отчислений бизнеса в бюджет на более чем 100 млрд рублей только на 2018 год.

Как следствие новых нагрузок на бизнес авторы обращения предрекают сокращение инвестиций и рост цен на продукцию практически во всех отраслях.

Напомним, замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов заявил 20 ноября о том, что обращение, которые предприниматели отправили на имя президента РФ Владимира Путина, не имеет к проблеме никакого отношения.

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Вместе с тем, он назвал «очевидным» тот факт, что Министерство финансов РФ не выполняет поручение президента России.