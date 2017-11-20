Рубль и нефть затихли перед заседанием ОПЕК
Москва, 20 ноября, 2017, 15:25 — ИА Регнум. На предстоящей неделе на отечественном валютном рынке торги, вероятно, будут проходить в спокойном режиме, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Так как ожидается не много фундаментальных драйверов, которые бы смогли обеспечить повышенную волатильность, плюс ко всему 23 ноября в США будет выходной по случают Дня благодарения, а в 24 ноября за океаном ожидается ранее закрытие в честь «черной пятницы».
«Сегодня, 20 ноября, стоит обратить внимание на данные по инфляции в производственном секторе экономики РФ. Аналитики ожидают усиление инфляционного давления. В свою очередь, стоит отметить, что прогноз вполне может оправдаться», — отметил эксперт.
Более того, эта тенденция будет усиливаться не только на фоне роста цен на сырье, но и за счет новых фискальных мер, которые прорабатывает правительство России, речь идет в том числе о налоге на движимое имущество, иначе налог «на модернизацию». В перспективе производители перенесут это бремя на потребителя. То есть начнется рост потребительской инфляции с текущих 2,7%.
«Из глобальных данных определенную роль на рубль через нефть могут оказать данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов как от Американского института нефти, так и от минэнерго США. Однако сильных движений в преддверии очередного заседания ОПЕК+, скорее всего, не предвидится», — считает Капустянский.
По его мнению, на заседании вполне может решиться судьба дальнейшей пролонгации договоренностей на весь 2018 год. С технической стороны ожидается, что Brent останется в рамках сформировавшегося восходящего канала с поддержкой $60—60,50 за баррель до конца ноября.
«По валютной паре доллар/рубль ближайшая поддержка находится в районе 58,90. Ее пробой подтвердит краткосрочный медвежий тренд. В более масштабной перспективе валютная пара остается в восходящем тренде», — полагает эксперт.
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