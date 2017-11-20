Москва, 20 ноября, 2017, 15:25 — ИА Регнум. На предстоящей неделе на отечественном валютном рынке торги, вероятно, будут проходить в спокойном режиме, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Так как ожидается не много фундаментальных драйверов, которые бы смогли обеспечить повышенную волатильность, плюс ко всему 23 ноября в США будет выходной по случают Дня благодарения, а в 24 ноября за океаном ожидается ранее закрытие в честь «черной пятницы».

«Сегодня, 20 ноября, стоит обратить внимание на данные по инфляции в производственном секторе экономики РФ. Аналитики ожидают усиление инфляционного давления. В свою очередь, стоит отметить, что прогноз вполне может оправдаться», — отметил эксперт.

Более того, эта тенденция будет усиливаться не только на фоне роста цен на сырье, но и за счет новых фискальных мер, которые прорабатывает правительство России, речь идет в том числе о налоге на движимое имущество, иначе налог «на модернизацию». В перспективе производители перенесут это бремя на потребителя. То есть начнется рост потребительской инфляции с текущих 2,7%.

«Из глобальных данных определенную роль на рубль через нефть могут оказать данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов как от Американского института нефти, так и от минэнерго США. Однако сильных движений в преддверии очередного заседания ОПЕК+, скорее всего, не предвидится», — считает Капустянский.

По его мнению, на заседании вполне может решиться судьба дальнейшей пролонгации договоренностей на весь 2018 год. С технической стороны ожидается, что Brent останется в рамках сформировавшегося восходящего канала с поддержкой $60—60,50 за баррель до конца ноября.

«По валютной паре доллар/рубль ближайшая поддержка находится в районе 58,90. Ее пробой подтвердит краткосрочный медвежий тренд. В более масштабной перспективе валютная пара остается в восходящем тренде», — полагает эксперт.

Читайте: Рубль поддержат налоговые выплаты

А также: Нефть сфокусировалась на ОПЕК