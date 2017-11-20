Москва, 20 ноября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Динамика цен на бензин, к сожалению, предполагает в 2018 году превышение планки в 50 рублей за литр. Конечно, такая цена не появится в начале года, а ближе к осени, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

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По его мнению, рост цен на бензин будет больше связан не только с сельхозработами по урожаю и логистическими вопросами, но и с переоснащением НПЗ, которое продолжается по стране, может создать скачок спроса при недостатке предложения.

«К примеру, основной транспортный и промышленный узел город Москва потребляет очень много топлива и нефтепродуктов. Остановка одного НПЗ повлекла за собой изменение цепочек поставок из других регионов (доходнее и спрос выше), но привела к определенному недостатку запасов уже там», — отметил эксперт.

Логика показывает, что Московскому региону требуется еще один НПЗ, но экономические (и не только) условия не позволяют пока осуществить этот проект, считает он.

«Не стоит забывать, что государство берет ощутимую долю налогов из нефтегазового сектора и повышение инвестиционной составляющей по разработке и добыче на новых месторождениях (старые имеют свойство заканчиваться) при снижении общего предложения на глобальном рынке (от ОПЕК) заставляет компании повышать давление на потребителей», — пояснил Диргин.

Если новые изменения по акцизам на топливо пройдут одобрение Госдумы РФ, то и еще один «камень» упадет в пользу повышения цен на бензин. К сожалению, в стране не создан эффективный механизм по регулированию внутренних цен, хотя система создана и работает (субсидии на уровне компаний и производителей).

«Ценообразование идет от мировых цен, а не реальной себестоимости и прибыли предприятия, поэтому рост будет продолжаться до выравнивания позиций на открытом рынке и усиления субсидирования для конкретных компаний», — полагает эксперт.

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