Ярославль, 20 ноября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. В Ярославской области выписали материальную помощь в размере 100 тысяч рублей Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области оказал адресную материальную помощь в размере 100 000 рублей Медведеву Дмитрию Анатольевичу — полному тезке премьер-министра России. Эти деньги выделяются из средств областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 — 2020 годы».

Материальная помощь Дмитрию Медведеву и его семье потребовалась в связи с утратой имущества после пожара.