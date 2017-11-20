Ярославль, 20 ноября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В Ярославской области 7-месячный ребенок остался без медицинской помощи. Родители обратились к уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области в рамках проведения всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

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Родители малыша приехали в Россию из одной из среднеазиатских республик. Они получили российское гражданство, а ребенок — нет. И теперь младенца не могут зарегистрировать по месту проживания, следовательно, он не получает медицинскую помощь.

«Отсутствие регистрации делает невозможным получение бесплатной медицинской помощи, что сейчас является самым необходимым для младенца. Данный факт является нарушением Конвенции о правах ребенка. В настоящее время отец новорожденного получил юридическую консультацию о его дальнейших действиях. Мы, в свою очередь, предпримем все необходимые меры для соблюдения прав и законных интересов ребенка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Кроме того, в день правовой помощи детям к уполномоченному поступили обращения, связанные с предоставлением мест в детских садах, задолженностью по алиментам, выплатой компенсации за непосещение дошкольного учреждения.

Помимо уполномоченного по правам ребенка в дне правовой помощи детям приняли участие различные органы исполнительной власти. В УМВД России по Ярославской области работал консультационный пункт с единым телефоном для обращений, по которому специалисты профильных региональных и федеральных ведомств, а также общественных организаций принимали обращения граждан по вопросам нарушения прав и законных интересов детей.