Санкт-Петербург, 20 ноября, 2017, 15:13 — ИА Регнум. В Петербурге готовы изменить проект транспортной развязки в Пушкинском районе, которая изначально могла пройти по местам захоронений времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил 20 ноября вице-губернатор города Михаил Мокрецов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Напомним, развязка в районе реки Пулковки нужна для проезда к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум», в котором проходит ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и множество других мероприятий.

Во время заседания бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутат Борис Вишневский («Яблоко») поинтересовался, какова судьба этой развязки, стоимость которой в 2018 году предлагают увеличить в четыре раза — с 100 до 412 млн рублей, ведь там были обнаружены останки времен войны.

Выяснилось, что о ситуации было доложено вице-премьеру правительства РФ Сергею Приходько, под чьим руководством в ноябре состоялось заседание оргкомитета по подготовке к ПМЭФ 2018 года.

«Вариант перепроектирования очень актуален, и, конечно же, ни по каким костям развязка не пойдет», — сказал Мокрецов. Именно на это перепроектирование и нужны дополнительные средства, пояснил чиновник.

«Это приведет к удорожанию проекта», — предупредил он.

Мокрецов напомнил, что ранее развязку предполагалось построить к маю 2018 года, чтобы успеть к следующему ПМЭФу. Однако в связи с открывшимися обстоятельствами, график пересмотрели.

«Нам срок скорректировали, мы спокойно, без спешки выполним все задачи, корректно и достойно», — сказал Мокрецов.

Напомним, стоимость контаркта на строительство этой развязки, согласно документам госзакупки, оценивается более чем в 0,5 млрд рублей. Подрядчик должен реализовать проект до октября 2018 года.