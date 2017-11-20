Москва, 20 ноября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, Госдума намерена обсудить в первом чтении в среду, 22 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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«Принято решение фракции поддержать в первом чтении поправки в УК и УПК. Речь идет об усилении ответственности за жестокое обращение с животными», — сказал Неверов журналистам.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») отметил, что за три года всего шесть человек были привлечены к реальным уголовным срокам, то есть они отбывают уголовное наказание.

«Всего сто дел в год доходит до суда с обвинительным заключением, всего 250 случаев в год в среднем регистрируется. Это ни о чём», — констатировал он.

Законопроектом предполагается установление до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. Перевод статьи в среднюю степень тяжести изменяет процессуальные действия органов МВД — они по-другому проводят следствие, и это позволит им более эффективно применять статью. Ужесточается ответственность за выкладывание фактов жестокого обращения с животными в интернет. Предполагается, что наказываться будет и вовлечение в деятельность несовершеннолетних.

Парламентарии рассчитывают на то, что пятилетний срок будет являться превентивной мерой.

«Мы вовсе не хотим забить тюрьмы людьми», — сказал Бурматов. «Сам факт того, что человек может быть привлечен к пяти годам лишения свободы, будет для него останавливающим фактором», — полагает депутат.