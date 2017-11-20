Чебоксары, 20 ноября, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом и на фоне роста заболеваемости ВИЧ, в Чувашии приняли план мероприятий по реализации государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Rc-spid.med.cap.ru Данные Приволжского окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД

В регионе разработали план мероприятий по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Согласно документу, план разделён на шесть пунктов. Предполагается, в частности, повысить информированность населения по вопросам ВИЧ-инфекции, увеличить охват медицинским освидетельствованием, разработать межведомственные программы профилактики, а также усилить материально-техническое и кадровое обеспечение медицинских организаций. Для поддержки больных планируется увеличить охват антиретровирусной терапией, разработать и внедрить технологии социальной адаптации.

Отметим, с 22 ноября по 3 декабря в Чувашии пройдёт декада, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Жители республики смогут принять участие в анонимном анкетировании для определения уровня знаний по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и сдать кровь для проведения тестирования на ВИЧ-инфекцию.

«Профилактика является основой сдерживания распространения ВИЧ/СПИДа в условиях продолжающегося роста заболевания. Каждый человек должен понимать, что сам становится активной силой в сохранении своего здоровья и несёт ответственность за защиту от заражения как самого себя, так и других. Знания смогут защитить человека от неизлечимого заболевания», — считают в «Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД».

По данным медучреждения, в октябре текущего года в Чувашии выявлен 31 случай ВИЧ-инфекции (в октябре 2016 года — 20 случаев), из них двое больных скончались. Всего в январе-октябре 2017 года выявлено 276 больных, что на 18,5% (или на 43 человека) больше к аналогичному уровню 2016 года.

Всего с начала регистрации в Чувашии выявлено 2549 ВИЧ-инфицированных, на диспансерном учете состоят 1840 человек, в том числе 1804 жителя Чувашии и 36жителей других регионов страны — среди них 63 больных в стадии СПИД.

Согласно данным Приволжского окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД, в I полугодии 2017 года в ПФО выявлено 10 514 случаев заражения ВИЧ (в I полугодии 2016 года — 10 654 случаев), в том числе 85 — у детей до 14 лет. Рост произошёл в девяти регионах — Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашия, Кировской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областях и Пермском крае, где число выявленных ВИЧ-инфицированных превысило уровень предыдущих лет наблюдения (2015−2016 годов).