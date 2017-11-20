Мадрид, 20 ноября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может пригласить главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва на пост наставника команды. Об этом сообщает Don Balon.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Борьба

По информации издания, Перес намерен сменить главного тренера в случае, если команда не сумеет завоевать ни одного титула в текущем сезоне.

Отмечается, что Перес хочет иметь запасной вариант в случае ухудшения ситуации в команде, несмотря на то, что доверяет Зинедину Зидану.

Напомним, в сезоне 2016/17 «Реал» под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Зидан был назначен главным тренером команды в 2016 году.

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Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира в 2014 году.

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