Москва, 20 ноября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Телефон полковника МВД РФ Дмитрий Захарченко прослушивался следователями с начала 2013 года, следует из оглашенных в Никулинском суде Москвы материалов.

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Решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Захарченко Московский гарнизонный военный суд принял еще 1 января 2013 года. С тех пор полковника прослушивали.

Напомним, в сентябре 2016 года полковника МВД Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали за получение взятки в 7 млн рублей.

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При этом в квартире сестры полковника был обнаружен настоящий склад, где хранилось почти 8 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко и его родственники объяснить не смогли.

Обвинение требует изъять эти средства в доход государства, слушания проходят в Никулинском суде Москвы. Общая стоимость квартир, машин и других активов — около 9 млрд рублей.

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