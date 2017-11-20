Обнинск, Калужская область, 20 ноября, 2017, 13:46 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 18 ноября торжественно открыли второй в регионе монумент православным святым Петру и Февронии Муромским. Авторы монумента — скульпторы из Зеленограда Алексей Дубин и Владимир Сапрыкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области Монумент православным святым Петру и Февронии Муромским

Монумент Петру и Февронии Муромским установили на облицованном гранитом постаменте на улице Энгельса, на территории между Центральной библиотекой и храмом Рождества Христова. Это место было выбрано по результатам опроса общественного мнения.

Отметим, что за первые два дня после установки, местные жители уже придумали новую традицию: для того, чтобы семья была бы крепкой, мужу надо потереть меч Петра, а жене — рябиновую ветку Февронии.

Это уже второй монумент святым в регионе. Первый появился в 2012 году и был установлен в Калуге в сквере у храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского). Открытие памятника супружеской паре было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Памятник установили на средства жителей Калуги.

Напомним, пока шло голосование по выбору места для установки нового монумента, жители Обнинска высказывали альтернативные точки зрения с соцсетях. Например, вместо бронзовой скульптуры супружеской четы предлагалось установить в наукограде памятник главному куратору советского атомного проекта Лаврентию Берия.