Калуга, 20 ноября, 2017, 13:33 — ИА Регнум. 19 ноября члены Молодежной палаты при Городской думе Калуги оказали содействие в организации турнира спортивных настольных игр для людей с ограниченными возможностями. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в проведении мероприятия помогали РО ВОД «Волонтеры Победы».Мероприятие состоялось на базе физкультурно-спортивного центра «Лидер»."Мы ежегодно, на основании календарного плана, проводили 30−35 спортивных мероприятий по различным видам спорта, — рассказала директор муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивного центра «Лидер» Галина Донская. — Сегодня мы решили провести что-то новое для наших спортсменов, а именно — устроить турнир по спортивным настольным играм. В мероприятии принимают участие спортсмены нашего центра различных направлений подготовки, такие как: волейболисты, теннисисты, люди, посещающие группу лечебной физкультуры и другие. Мы пригласили всех желающих и их родителей. Мы планируем подобное мероприятие и в следующем году».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошел спортивный турнир для людей с ограниченными возможностями

Настольные игры были предоставлены организацией «Игра по правилам""Мы проводим мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья уже не первый раз, — отметила директор центра «Игра по правилам» Тамара Гришаева. — На мой взгляд, все хотят чем-то заниматься, все хотят быть нужными и полезными. Здесь ты можешь делать все, что ты хочешь, что тебе нравится, и что ты умеешь. Никто не скажет тебе, что что-то неправильно, а только помогут сделать это правильно».

Данное мероприятие состояло из двух этапов, первый из которых — ознакомительный этап, то есть знакомство с играми, и второй этап — турнир. В турнире участвовало 50 человек."Данный формат мероприятия доступен для всех категорий, для людей с инвалидностью и без. Это вызывает не только командный дух, но и дух соперничества, то есть стимулирует к тому, чтобы себя проявить, показать свои лидерские качества», — поделился своим мнением участник мероприятия Егор Мамонов.В конце соревнования были подведены итоги и выявлены победители. Первое место досталось Вячеславу Анохину, второе место занял Хачик Унаян и третье место получила Каролина Герасина. Все победители были награждены грамотами, медалями, а также подарками от Молодежной палаты."Важность данного мероприятия заключается в том, что сегодня каждый участник мог почувствовать себя таким же, как и все, мог получить особенные эмоции от соревнования и от игры в целом, — считает член Молодежной палаты Кира Полякова. — Для большинства этих людей даже обычная игра в мяч — сложная задача, поэтому каждый здесь пытался преодолеть в первую очередь самого себя. Мы рады, что могли хоть как-то подарить праздник этим людям. Надеемся, что подобные мероприятия будут проходить как можно чаще в нашем городе».