Москва, 20 ноября, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка, отмечают в Совфеде.

Сенаторы обеспокоены тем, что уже в течение нескольких лет в России существует неформальное молодежное сообщество АУЕ (аббревиатура расшифровывается как «арестантский уклад един»), члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на так называемый «общак», устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром.

В Совфеде указали на общие методы работы в соцсетях сообщества АУЕ и «групп смерти». Для борьбы с таким явлением предлагается законопроект.

«Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения», — следует из текста предлагаемой поправки.