НАТО готово к войне с Россией, США заработали клеймо позора: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Восточный фронт: Североатлантический альянс в ожидании угрозы;
- Лига неудачников: Польша внесена в список политических слабаков;
- «Российский след»: ФБР не нашло доказательств связей Трампа с Россией;
- Издевательство над памятью: вандалы осквернили Вечный огонь в Киеве;
- Нетленные страницы истории: 75 лет назад под Сталинградом Красная Армия перешла в контрнаступление.