Москва, 20 ноября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. На торгах 17 ноября котировки нефтяных фьючерсных контрактов на сорт марки Brent стабилизировались из-за переоценки глобального спроса и предложения, а также роста добычи нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Цены на чёрное золота остаются на двухлетних максимумах, начав торговую неделю на уровне $62,60 за баррель. Однако позитивная ситуация на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе вряд ли может оказать значительную поддержку рублю», — полагает эксперт.

Продолжается отток иностранных инвесторов с рынка госдолга РФ. На очередном аукционе Минфин смог продать ОФЗ лишь на 14 млрд рублей из запланированных 20 млрд рублей.

«Несмотря на то, что макроэкономических предпосылок к девальвации рубля нет, в конце прошедшей торговой неделе только валютный аукцион, проведённый Минфином РФ на сумму 700 млн долларов, смог удержать рубль от дальнейшего падения», — пояснил Дядин.

На предстоящей торговой неделе отсутствуют значимые макроэкономических новости. А на 27 ноября приходится пик налоговых выплат, что вероятнее всего повлияет на краткосрочное укрепление рубля.

«Основной целью может выступить уровень в 58,60 рублей за доллар США», — считает эксперт.

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