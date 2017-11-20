Баку, 20 ноября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Военные контингенты НАТО, сосредоточенные в Восточной Европе во время учений «Запад-2017», остаются там и сейчас, даже спустя два месяца, сообщил 20 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед слушателями азербайджанской Дипакадемии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сейчас то, что они размещают в Восточной Европе под предлогом российской угрозы, что российско-белорусские учения «Запад-2017» — это подготовка для агрессии против Прибалтики, что Россия хочет завоевать Беларусь, что никогда войска оттуда не выведет, ничего из этого не реализовалось», — пояснил Лавров.

По его словам, все претензии НАТО о том, что учения могут быть использованы для подготовки к агрессии, являются «липой».

Подобные заявления были сделаны вместе с концентрацией сил в Восточной Европе. Вооруженные сила альянса сначала пришли, но затем, когда российско-белорусские учения завершились, они остались. Речь идет об американских, канадских, немецких и британских армейских формированиях, которые будут размещаться на ротационной основе.

По мнению министра, Запад использовал такую пропагандистскую кампанию для того, чтобы обосновать создание дополнительных сил на восточном фланге.