Москва, 20 ноября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Данные по урожаю в этом году в России смотрятся неоднородно, по крайней мере, в цифрах, представленных Росстатом, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Жатва близ Монфуко. Камиль Писсарро. 1876

«Государство сосредоточилось на рекордах в плане пшеницы — она востребована внутри страны, ее можно хранить, особенно если разгрузить терминалы и элеваторы на юге и занять их в средней полосе страны», — пояснила эксперт.

Последние тендеры в Египте показали результат «нулевой спорыньи» — у России есть хорошие шансы распродать на экспорт то, что собрано с избытком. Тем более что качество зерна, которое идет в Египет и Северную Америку, например, мало кому ещё может понравиться.

«Если раньше Кубань давала зерно второго и третьего класса (о первом в стране давно и не мечтают), то с течением времени качество сползает в сторону четвертого класса: затраты на его производство низкие, доход — высокий. Вот так рынок смещает из сельского хозяйства качество и селекцию», — полагает Бодрова.

Сбор овощей и картофеля упал в этом году на 3% и 5% соответственно, сбор сахарной свеклы снизился незначительно, на 1,5% — это может быть связано с погодными условиями минувшего лета.

«Небольшая просадка в сборе овощей и свеклы не скажется на розничных ценах в магазинах. Однако в ситуации с подсолнечником текущая ситуация может означать, что впереди потребителя ждет рост цены на подсолнечное масло и смежные продукты.

Увеличение цены на подсолнечное масло может составить до 5%-8% в перспективе около шести месяцев», — считает эксперт.

Напомним, по данным на 1 ноября 2017 года в России собрано 135,3 млн тонн зерна — это почти на 13% больше, чем к аналогичной дате 2016 года. С точки зрения сбора урожая, обработано 94% всех посевных площадей. Это актуально для овощей, картофеля, зерна, сахарней свеклы. Задерживается сбор подсолнечника — убрано только 67% полей, причем с этой площади собрано на 20% меньше подсолнечника, чем в 2016 году.

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