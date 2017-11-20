Ярославль, 20 ноября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Все партии, представленные в Ярославской облдуме, поддерживают проект закона о ручном пересчете голосов на 5% избирательных участков на региональных и муниципальных выборах в случае применения КОИБов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проект закона внесли коммунисты, которые ранее заявляли о программировании КОИБов на выборах 10 сентября в Ярославле. Как выяснилось, коммунисты не одни, кто с сомнением относится к машинам для голосования.

«Такой закон должен быть принят не только в Ярославской области, но и на федеральном уровне. Нас убеждают, что техника непогрешима и быстра, но мы видели на последних выборах, как на некоторых участках, оборудованных КОИБами, подсчет голосов заканчивался в 2−3 часа ночи, хотя большинство голосов было подсчитано уже к 10 часам вечера. Поэтому надо перечитывать в ручную и желательно в тех участках, которые вызывают подозрения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионально отделения партии ЛДПР Андрей Потапов.

«Мы тоже хотели внести подобный закон. Молодцы коммунисты, раз опередили нас. Большинство ярославцев не доверяют любому подсчёту голосов, но когда видят как подсчитывают бумажные бюллетени, то испытывают большее доверие, чем при подсчете КОИБами. Полностью на электронику полагаться нельзя — на прошедших выборах мы увидели, что она считает за галочки избирателей типографский брак — точки, запятые, затемнения какие-то. Мы когда обсуждали, свой вариант закона, планировали пересчёт с 3−5%», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы от партии «Парнас» Василий Цепенда.

«Очень положительно отношусь к этой инициативе. Последние выборы показали очень странные факты. Так у кандидатов в депутаты на некоторых участках отмечено одинаковое количество набранных голосов. Так не бывает, чтобы с точностью до одного голоса все совпадало. В кулуарах власти идет обсуждение о том, как была настроена программа. Говорят, что за кого первым голосовало большинство пришедших с утра. И программа уже затем все остальные голоса распределяли в пользу этого кандидата. И поэтому бюджетников обязывали приходить с утра. Может это слухи, но чтобы их опровергнуть — надо проводить ручной перечет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы, член «Справедливой России» Ольга Секачева.

Не одобряет идею коммунистов лишь одна партия, правда, наиболее многочисленная — «Единая Россия».

«Считаю, что лучше разработать эффективную систему тестирования машин, которая бы исключала недостоверный подсчет. Если это будет сделано, то нет смысла в ручном пересчёте. И потом, если где-то есть ошибка, то надо пересчитывать 100% бюллетеней, а это неэффективно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий.