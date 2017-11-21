Москва, 22 ноября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, Институт Европы Российской академии наук (РАН) совместно с рядом взаимодействующих научных и общественных организаций проводит круглый стол на тему: «Современная Арктика: вопросы международного сотрудничества, политики, экономики и безопасности», сообщает ИА REGNUM.

Папанинцы на дрейфующей станции «Северный Полюс-1». 1937

Какой быть Арктике? Этот вопрос задают и политики, и бизнес. В то же время законопроект «О развитии Арктической зоны», регулирующий деятельность будущих опорных зон, опубликован Минэкономразвития. Законопроект предусматривает безотзывные взаимные обязательства государства и инвесторов, а также поддержку инвестпроектов за счет средств предлагаемого к созданию фонда развития Арктики. Среди компаний выделяется группа якорных инвесторов, которые получают преференции для работы в опорной зоне (какие именно, законопроект не раскрывает). Под якорным Минэкономики понимает проект стоимостью от 100 млрд рублей и от реализации которого зависят другие проекты зоны. Северные регионы уже готовят перечни проектов для опорных зон, рассчитывая на льготы по федеральным налогам для инвесторов.

Одновременно Госдума намерена в третьем чтении принять проект федерального бюджета на 2018—2020 годы, согласно которому средства на социально-экономическое развитие Арктики предлагается урезать — вместо планируемых изначально 791,9 млн рублей на эти цели в 2018 году хотят выделить только 159,8 млн рублей.

Опорная Арктика и Дальний Восток

Постановлением правительства РФ от 31 августа 2017 года №1064 в новой редакции госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ» актуализированы перечень подпрограмм, основные задачи, индикаторы и целевые показатели.

Расширен состав участников госпрограммы, продлен срок реализации до 2025 года, отметил зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев («Единая Россия»). Впервые госпрограмма получила финансирование — более 160 млрд рублей.

«На эти деньги планируют развивать восемь опорных зон в Арктике. В большинстве случаев они совмещены с минерально-сырьевыми разработками. Комплекс мероприятий программы подразумевает вопросы экологической, национальной безопасности, освоение богатств Арктики, включая шельф, развитие судоходства на Севморпути, а также научную деятельность», — указал парламентарий.

К 2035 году в России будет построено восемь атомных ледоколов. Количество грузов, которые перевозятся по Севморпути, растет.

«Сейчас это порядка 4 миллионов тонн в год, планируется довести до 70—80 миллионов тонн в год. Потребность в судах для работы на Северном морском пути формируется в основном российскими нефтегазовыми компаниями», — указал он.

Еще одно направление — это Дальний Восток, где в том числе расположены порты Севморпути. Постановлениями правительства от 31 августа 2017 года №1046, №1047, №1048, №1049, №1050, №1051 предусмотрено финансирование создания территорий опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», «Хабаровск», «Кангалассы», «Михайловский» за счет средств федерального бюджета увеличено в общем объеме более чем на 5 млрд рублей. Предусматривается также увеличение финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития за счет региональных и муниципальных бюджетов и внебюджетных источников, указал парламентарий.

В госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока включено порядка 20 частных инвестиционных проектов. Общий объём заявленных вложений — 545 млрд рублей, добавил он.

«Гармоничное развитие арктических и дальневосточных территорий требует в том числе и создания современной автодорожной сети, способной обеспечить всесезонную доставку грузов небольшими партиями — от портовых зон к населённым пунктам и предприятиям, в том числе решать задачи обороноспособности. Дороги регионального и местного значения свяжут населённые пункты, добывающие и перерабатывающие предприятия», — подчеркнул Федяев.

Арктическое судоходство

Исторически Россия обладает уникальной практикой арктического судоходства. Северный морской путь (СМП) как транспортная артерия — это, прежде всего, наше геополитическое преимущество: свободный выход в Атлантический и Тихий океаны, сокращение сроков доставки грузов и в среднесрочной перспективе конкурентное преимущество среди стран в освоении минерально-сырьевых запасов Арктики, отметила эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова.

СМП как основная транспортная магистраль Арктики — наиболее эффективный транзитный маршрут, объединяющий в общую транспортную сеть европейские и дальневосточные морские и речные порты России, кратчайшим путем соединяющий порты Европы и стран АТР.

«Все наши преимущества на данном направлении следует закрепить юридически. А именно в соответствии со ст.234 Конвенции ООН по морскому праву предусмотреть разработку и принятие законодательных актов, закрепляющих юрисдикцию РФ над Севморпутём в пределах исключительной экономзоны РФ в Арктике, покрываемой льдами в течение большей части года, включая северную и восточную часть Баренцева моря и северную часть Берингова моря», — предлагает эксперт.

Специфика условий Арктики влияет на особое отношение арктических государств к некоторым водным путям и на режим последних. Это касается Северного морского пути РФ, Северо-­западного прохода Канады и норвежской водной коммуникации «Индрелея». Условия навигации по СМП требуют постоянного его обслуживания — ледо­вого, лоцманского, метеорологического и так далее, отметила Горнова. Всё это предпола­гает особый правовой режим как самой трассы, так и окраинных водных пространств, по которым проходит трасса. Советская доктрина опиралась как на общую норму, признающую распространение суверенитета прибрежного го­сударства на отдельные заливы или моря заливного типа, так и на конкретную практику Российской империи и СССР, напомнила она.

Рыболовство

В июле 2015 г. в Осло пятью прибрежными странами (Россия, США, Норвегия, Канада и Дания) была подписана Декларация о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря. Положениями Декларации предусматривается проведение соответствующих научных исследований в области рыболовства в Центральной Арктике, мониторинга и наблюдения за осуществляемой там деятельностью. Несмотря на отсутствие какой-либо рыбохозяйственной активности в данном районе, США интенсифицируют заключение международного договора уже обязательного характера. К работе над проектом Соглашения подключились еще пять стран — наблюдателей Арктического Совета: Южная Корея, Китай, Япония, ЕС и Исландия, открыто заявляющих о своих интересах в Центральной Арктике. Работа над проектом проходит в формате «5+5», напомнила эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова.

«Россию в проекте соглашения не устраивает такой принципиальный момент, что приарктические государства фактически ставятся в равные условия с неарктическими, что не согласуется с положениями Илулиссатской декларации и Декларации 2015 г., а также Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Логично, что рыбные запасы в открытой части океана по сути приходят из исключительных экономзон прибрежных государств, которые исторически ведут ответственную политику по их регулированию и сохранению. Еще одним пунктом разногласий является статус так называемой рыбоохранной зоны вокруг архипелага Шпицберген, которая была введена Норвегией и не признается Россией», — указала эксперт.

Одним из ключевых пунктов разногласий стал принцип принятия решений в рамках Соглашения. Россия предлагает либо консенсус всех десяти стран, либо пяти арктических при блокирующем голосе у России как у страны, имеющей самую протяженную береговую линию в Арктике, страны, которая внесла самый большой вклад в исследования Арктики, говорит она, отметив, что пока такой подход понимания и согласия у других стран не находит — США настаивают на принципе ¾ среди всех участников соглашения либо трех из пяти арктических государств.

«Российская сторона отметила отсутствие в проекте Соглашения таких ключевых определений, как «ННН-промысел», и «рыболовное судно». В финальном варианте текста нашло отражение замечание российской стороны о возможности независимого выполнения национальных научных программ и праве собственности на результаты таких исследований внутри собственной экономзоны. Также российская сторона настаивала на разграничении поискового лова (экспериментального промысла) и собственно научных исследований. В числе других поступивших предложений сторон — приоритет приарктических государств в отношении определений «правил игры» в вопросах проведения научных исследований района, а также создание общей базы научных данных по Арктике», — заявила Горнова.

В случае игнорирования принципиальных предложений российской стороны Росрыболовству совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти участники круглого стола рекомендуют отказаться от подписания соглашения — такова формулировка итогового документа.

«Однако отказ от участия в подписании Соглашения для России далеко не лучший вариант. Нужна стратегия и подходы, которые позволят РФ закрепить за собой приоритеты основного игрока в Арктике на основании географического и исторического фактов. Основополагающими должны стать общепризнанные научные и исследовательские достижения ученых и полярников царской России и СССР», — полагает эксперт.