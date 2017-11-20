Косачёв назвал входящих в «лигу неудачников» политических слабаков
Москва, 20 ноября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал условия, когда фантасмагория европейских политиков станет фарсом, — сенатор отреагировал на то, что председатель Европейского Совета Дональд Туск увидел «план Кремля» в действиях правящей партии Польши «Право и справедливость».
Россию не раз уже обвиняли, напомнил он. До того были похожие обвинения со стороны британского премьера Терезы Мэй, испанских властей, германских (выборы), не говоря уже об американцах и украинцах, напомнил Косачёв.
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«Что их всех объединяет? То, что они — неудачники. Польша с ее европейской политикой, Великобритания — с Брекзитом, Испания — с Каталонией, прежние американские власти — с Трампом, Украина — с госпереворотом. Лига неудачников. Политические слабаки, не имеющие мужества признать собственные ошибки и поражения», — считает парламентарий.
И каждый раз, когда на Западе будет раздаваться очередной антироссийской вопль, это, скорее всего, будет означать, что в лиге неудачников прибыло, утверждает Косачёв.
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«Твит Туска начинается словом «тревога». Действительно, авторам нынешнего русофобского проекта должно быть тревожно. Осталось обвинить Москву во вчерашнем провале германских переговоров о правительственной коалиции, чтобы антироссийская фантасмагория на Западе окончательно превратилась в фарс», — отметил Косачёв в соцсети.