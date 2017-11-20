Москва, 20 ноября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал условия, когда фантасмагория европейских политиков станет фарсом, — сенатор отреагировал на то, что председатель Европейского Совета Дональд Туск увидел «план Кремля» в действиях правящей партии Польши «Право и справедливость».

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Россию не раз уже обвиняли, напомнил он. До того были похожие обвинения со стороны британского премьера Терезы Мэй, испанских властей, германских (выборы), не говоря уже об американцах и украинцах, напомнил Косачёв.

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«Что их всех объединяет? То, что они — неудачники. Польша с ее европейской политикой, Великобритания — с Брекзитом, Испания — с Каталонией, прежние американские власти — с Трампом, Украина — с госпереворотом. Лига неудачников. Политические слабаки, не имеющие мужества признать собственные ошибки и поражения», — считает парламентарий.

И каждый раз, когда на Западе будет раздаваться очередной антироссийской вопль, это, скорее всего, будет означать, что в лиге неудачников прибыло, утверждает Косачёв.

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«Твит Туска начинается словом «тревога». Действительно, авторам нынешнего русофобского проекта должно быть тревожно. Осталось обвинить Москву во вчерашнем провале германских переговоров о правительственной коалиции, чтобы антироссийская фантасмагория на Западе окончательно превратилась в фарс», — отметил Косачёв в соцсети.