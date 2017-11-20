Москва, 20 ноября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Российский бизнес показал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не способен бороться с системой поборов, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Главное событие в этой, в общем не первой и не последней жалобе предпринимателей, — не сам её факт, а её адресат. И президент, и глава правительства не раз и не два громко требовали прекратить коррупционное и административное давление на бизнес. Но силовики-миллиардеры, студенты-силовики на джипах, чиновники-контролёры, живущие не по средствам, никуда не делись.

Главное — что теперь, когда обсуждается вопрос о новом главе правительства, — такое обращение к Путину через голову Медведева является актом недоверия Медведеву.

Вряд ли предприниматели считают, что Медведев лично — создатель такой системы поборов, но то, что они считают его неспособным даже вести борьбу с ней, — химический факт. Результат налицо, и он очень плохой: бизнес демонстрирует недоверие правительству Медведева.

Напомним, президенты четырех российских бизнес-объединений обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением о том, что внесение правительством в проект трехлетнего бюджета новых сборов является нарушением договоренности о неизменности финансовой нагрузки.

Письмо подписали руководители «Деловой России», «Опоры России», РСПП и ТПП. Отмечается, что с 2014 года, когда был введен мораторий на рост налоговой нагрузки, существенно выросло число платежей и сборов, которые формально не являются налогами, однако существенно давят на бизнес.

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Кроме того, напомнили предприниматели, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение в начале 2017 года министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, предусматривающих новые платежи. Тем не менее в проекте бюджета их оказалось три.