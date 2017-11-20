Рыбинск, Ярославская область, 20 ноября, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области подрядчики по уборке улично-дорожной сети не прошли испытание первыми снегопадами, сообщили в администрации города Рыбинска корреспонденту ИА REGNUM.

Администрация города Рыбинска Рыбинск

«Управлением городского хозяйства» принято решение применить штрафные санкции к подрядчикам, с которыми заключены муниципальные контракты на уборку улично-дорожной сети в зимний период.

Подрядные организации ООО «ДЭО» и ООО «Комсервис» оштрафованы на 300 тысяч рублей за некачественную уборку городских территорий в период с 1 по 20 ноября. Причиной подрядчики назвали изношенность техники и ее поломки в режиме повышенной рабочей нагрузки.

Чтобы такая ситуация не повторилась, было предложено использовать краткосрочную аренду технических средств у частных организаций. Этот страховочный вариант позволит в будущем работать более эффективно.

«Погода испытывала нас на прочность. Испытание мы не прошли. В этом виноваты и подрядчики, не серьезно отнесшиеся к первому снегопаду, и мы как контролирующая структура. К организациям «ДЭО» и «Комсервис» по итогам работы в снегопад применены штрафные санкции», — подчеркнул директор МБУ «Управление городского хозяйства» Алексей Зубов.

Между тем Ярославль на прошлой неделе также накрыл снегопад, и, несмотря на отчеты мэрии о том, что город убирается в круглосуточном режиме и проблем никаких нет, большинство пользователей соцсетей сообщили, что этого совершенно не заметили. Ярославль утонул в снежной каше, основные магистрали встали в пробках. Но о штрафах к подрядчику мэрия города не заявляла — видимо, там считают, что со снегопадом он справился.