Волгоград, 20 ноября, 2017, 11:57 — ИА Регнум. В Волгоградской области десятки тысяч жителей и гостей региона из разных уголков России стали участниками праздничных торжеств, посвященных 75-летию начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Основные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате, прошли в городе воинской славы Калаче-на-Дону и посёлке Пятиморск 19 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Volgoduma.ru Открытие стелы

После возложения венков и цветов к монументу «Соединение фронтов» в посёлке Пятиморск собравшиеся замерли в минуте молчания в память тысячах советских бойцов, погибших в результате кровопролитных боев под Сталинградом.

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В тот же день состоялось и открытие памятной стелы «Город воинской славы» в Калаче-на-Дону. Высокое звание районному центру было присвоено указом президента РФ ещё в 2010 году, а вот соответствующего памятника в городе не было до сих пор. Просьбу от установлении стелы представители ветеранского сообщества озвучили губернатору региона Андрею Бочарову в феврале 2017 года. Теперь наказ фронтовиков выполнен. Право открыть памятную стелу было предоставлено кавалеру двух орденов Славы, почетному гражданину города Калач-на-Дону Василию Бородину и участнику Сталинградской битвы Ивану Попову, а также и юнармейцам.

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После торжественным маршем по центральным улицам города прошёл личный состав воинских частей Калачевского гарнизона, кадетских корпусов, отрядов региональной организации «Юнармия». Как отметил директор казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова Эдуард Давыдовский, кадеты долго готовились к этому событию, переживали.

«Ребята с гордостью маршировали по улицам города воинской славы. Не сомневаюсь, что из них вырастут достойные продолжатели славных традиций наших дедов и прадедов», — выразил уверенность Давыдовский.

Volgoduma.ru Марш

С образцами военной техники и вооружения можно было ознакомиться на городском стадионе «Водник». Здесь же свои навыки и умения продемонстрировали бойцы разведывательных подразделений, работали интерактивные площадки ДОСААФ России. Кульминацией юбилея стали торжественное собрание и концерт, проходившие в реконструированном районном Доме культуры.

Volgoduma.ru Концерт

Однако празднования памятной даты в Калаче-на-Дону дело не ограничилось. Митинги и торжественные мероприятия, посвященные годовщине начала сталинградского контрнаступления, прошли также во всех районах и городах Волгоградской области. Так, в Волгограде торжества собрали тысячи зрителей. Самыми зрелищными стали праздничный концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ и культурно-патриотическая акция «Знамя Победы». Она была организована на Центральной набережной Волгограда у памятника морякам Волжской флотилии «Бронекатер БК-13».

Изюминкой вечера стал пуск архитектурно-художественной подсветки моста через Волгу. Завершилась акция фейерверком. Своими впечатлениями от увиденного горожане поделились в соцсетях. Помимо восторженных отзывов, были такие, кто посчитал, что вместо трат на салюты, «лучше бы деньги раздали ветеранам».

«Не всё же измеряется только деньгами. Красота, положительные эмоции тоже нужны», — возразила жительница Волгограда.

Volgograd.ru Салют

«Деньги для ветеранов — это хорошо и правильно. Но это совсем другой вопрос. А праздник делается не для ветеранов (их и не осталось-то практически), а в первую очередь для детей, чтобы новое поколение знало о своей истории. Сейчас активно пытаются возродить патриотизм и по-моему это совсем не плохо…», — высказал мнение горожанин.

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Напомним, 75-я годовщина начала разгрома фашистских войск под Сталинградом — это второй, после торжеств в Камышине по поводу 100-летия Алексея Маресьева, этап подготовки к празднованию Сталинградской Победы, которую 2 февраля 2018 года отметит вся страна. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Подготовка к торжествам началась три года назад и велась комплексно по всем направлениям.