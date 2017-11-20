Берлин, 20 ноября, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В Германии провалились переговоры о формировании правительства: Свободная демократическая партия (СвДП) отказалась продолжать консультации, и оставшиеся блоки не смогли получить большинства в бундестаге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Большинства после ухода либералов не получили консервативный блок из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель и «зеленые». Таким образом, фактически Ангела Меркель утратила возможность стать канцлером в четвертый раз.

Ожидалось, что переговоры консерваторов, либералов и «зеленых» завершатся 16 ноября и будет сформирована коалиция. Об этом Меркель заявляла в начале ноября. Однако переговоры продолжались до конца недели и завершились выходом из них либералов.

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Сторонам на переговорах 19 ноября, продолжавшихся более 12 часов, не удалось достигнуть соглашения по базовым вопросам и перейти непосредственно к написанию коалиционного соглашения и к распределению министерских портфелей. Покинув переговоры, лидер СвДП Кристиан Линднер заявил, что к компромиссу прийти не удалось.

По его словам, у четырех партий нет общего видения развития страны и общей базы доверия, которая была бы основой стабильного правительства. Таким образом, о будущем говорить нельзя, если невозможно определить позиции.

Лидер ХДС Ангела Меркель назвала этот день историческим для Германии и заявила, что блок ХДС/ХСС «до последнего пытался найти решение».

«С нашей точки зрения, мы достигли многого, что могло бы укрепить стабильность нашей страны», — заявила Меркель, признав факт, что переговоры не были завершены успешно.

Меркель пообещала, что уже 20 ноября о провале переговоров будет проинформирован президент Франк-Вальтер Штайнмайер. После этого будет понятно, «как дела будут развиваться дальше».

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Шансы сформировать правительство еще есть, считают эксперты, однако такой сценарий будет нетипичным для послевоенной Германии. Для этого нужно, чтобы глава государства (президент) выставил в бундестаге на голосование кандидатуру нового канцлера, и, в случае получения половины голосов, кандидатура утверждается.

Если голосование не завершается назначением канцлера, то у парламентариев есть две недели, чтобы избрать из своих рядов кацлера, который получил бы поддержку большинства. Кандидатом в канцлеры может в таком случае стать не только получивший большинство кандидат, а набравший больше всех голосов. Его кандидатуру либо утверждает президент страны, либо он распускает бундестаг и назначает перевыборы.

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Больше вариантов коалиции у Меркель нет — ранее немецкие социал-демократы исключили возможность коалиции с блоком канцлера. Отметим, что важным вопросом на переговорах была миграция: здесь и были разногласия с либералами.

По данным опросов, если бы выборы прошли в ближайшие выходные — они бы завершились с такими же результатами, как и в сентябре. Так, блок Меркель мог бы рассчитывать на 30−32% (в сентябре они получили 32,9%), социал-демократы — на 20−22% (против 20,5%), либералы — на 11−12% (10,7% в сентябре). За «зеленых проголосовали бы 10−11% опрошенных, тогда как на выборах они получили 8,9%.