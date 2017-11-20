Хараре, 20 ноября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Роберт Мугабе, ранее арестованный военными, согласился уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал i24 News Africa со ссылкой на свой источник.

Kremlin.ru Роберт Мугабе

«Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился покинуть свой пост после того, как столкнулся с ультиматумом», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября правящая партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» выдвинула требование к президенту страны Роберту Мугабе сложить свои полномочия до полудня понедельника (20 ноября).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября текущего года Вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и отправили действующего главу государства под домашний арест.

Супруга Мугабе Грейс спешно покинула страну.

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