Набережные Челны, Татарстан, 20 ноября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В бэби-бокс Набережных Челнов подбросили очередного малыша, сообщает 20 ноября пресс-служба Камского детского медцентра.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

Девочка возрастом около двух месяцев обнаружена в устройстве незадолго до полуночи. Ребенок был завернут в одеяло, рядом стояла сумка с подгузниками, бутылка для кормления и пустышка. Кроме вещей, в беби-боксе была обнаружена записка с указанием причин оставления ребенка, судя по всему, мать пошла на этот шаг от социальной неустроенности.

«О данном факте информированы правоохранительные органы, органы опеки и попечительства. В настоящее время девочка находится в профильном отделении КДМЦ, где проводятся клинико-лабораторные исследования, ребенка осматривают специалисты», — сообщила представитель пресс-службы детского медцентра.

Напомним, единственный беби-бокс на территории Татарии, который находится в городе Набережные Челны, принял первого младенца 30 января 2017 года.

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Ребенок, которого подбросили в устройство, не достиг месячного возраста. Младенца оставили с запиской, в которой указана дата рождения и перечень проведенных прививок. Отмечается, что при определении малыша в беби-бокс у матери есть 30 секунд на размышление, после чего дверцы блокируются, а на пост дежурного поступает сигнал.

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