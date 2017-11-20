Ярославль, 20 ноября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Долги предприятий коммунального комплекса Ярославской области за газ выросли в октябре на 253 млн руб и превысили сумму задолженности на начало года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

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Задолженность предприятий (без учета ТГК-2) составила на 16 ноября 2 млрд 542,3 млн рублей (2 млрд 289,1 млн в октябре). Эти цифры подтверждают опасения газовиков о возможном невыполнении апрельской договоренности между губернатором области Дмитрием Мироновым и главой Газпрома Алексеем Миллером о погашении долгов в течение 5 лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергей Скорняков направил губернатору Дмитрию Миронову письмо с просьбой экстренно вмешаться в ситуацию. Через несколько дней после этого Сергей Скорняков был переведен на работу в тюменское подразделение Газпрома. Также вскоре своего поста лишился директор МУП «Теплоэнерго» города Рыбинска Сергей Крылов, это предприятие обеспечило львиную долю прироста долга.

Пока что кадровым решениям статистика не подчиняется. Как следовало из того самого письма, к концу года область обязалась сократить долг до 1,95 млрд рублей, а он уже на 0,6 млрд больше. Это практически равно прогнозу газовиков.

Долги в октябре нарастили все основные должники — АО «ЯГК», МУП «Теплоэнерго», ООО «ПЭК». По сравнению с началом года задолженность увеличили 13 из 19 муниципальных образований области, сократить задолженность удалось лишь Ярославлю, Ярославскому, Тутаевскому, Большесельскому, Любимскому и Первомайскому муниципальным районам.