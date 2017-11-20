Токио, 20 ноября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Японский аналог американской крылатой ракеты Tomahawk хотят получить военные Страны восходящего солнца, 20 ноября сообщает издание Yomiuri.

ИА REGNUM Япония

Министерство обороны Японии предложило разработать управляемую противокорабельную ракету для нанесения ударов по кораблям потенциального противника, однако требования к боеприпасу схожи с характеристиками крылатой ракеты, предназначенной для удара по сухопутным целям.

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По подсчетам военных, для реализации проекта потребуется 7,7 млрд иен, что приблизительно равно $68,4 млн.

Сообщается, что при благополучном стечении обстоятельств ракета сможет быть создана уже к 2022 году. При размещении боеприпаса на кораблях или самолетах он сможет быть применен и по наземным целям.

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Напомним, 8 августа 2017 года китайское агентство «Синьхуа» отмечало, что кабинет министров Японии утвердил так называемую белую книгу по вопросам обороны на 2017 год, обобщающую все изменения в японской оборонной политике.

В очередной раз, по данным «Синьхуа», Япония преувеличивает обычную активность китайского флота, «оправдывая тем самым свою собственную милитаризацию».