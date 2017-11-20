Ярославль, 20 ноября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. 25 ноября в 14.30 в туристическом квартале Злато место города Ярославля на площадке гостиничного комплекса «Алеша Попович Двор» состоится общегородское празднование Дня медведя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

«Рычащий медведь» в Ярославле

Основные мероприятия праздника пройдут возле памятника медведю «Символ России — легенда Ярославля», более известному среди ярославцев как «рычащий мишка».

Сказочные герои квартала — богатырь Алеша Попович и его домочадцы, а также гвардейцы Государыни Масленицы — проведут церемонию проводов «мишки» в спячку.

В семейном ресторане «Алешины Лепешки» гостей праздника бесплатно угостят фирменным пирогом «Медвежья лапа». Кстати, все мероприятия Дня медведя бесплатные.

Для ярославцев покажут развлекательную программу «Мишке пора спать», а самые маленькие гости увидят представление кукольного театра из Резиденции Государыни Главной Масленицы Страны.

«Традиционно в туристическом квартале в последнюю субботу марта проходит весенний праздник, посвященный пробуждению медведя из спячки. В этом году было принято решение усилить событийный календарь квартала «зеркальным» мероприятием, связанным с проводами осени и встречей зимы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий туристическим кварталом «Злато Место», вице-президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Александр Седухин.

По мнению организаторов праздника, использование символа города — «медведя» — делает праздник одинаково интересным как для горожан, так и для гостей города. Событие позволит ярославцам весело и с пользой провести выходной день, а туристам откроет тайну, связанную с появлением медведя на гербе Ярославля