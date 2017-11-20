В Ярославле пройдет День медведя
Ярославль, 20 ноября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. 25 ноября в 14.30 в туристическом квартале Злато место города Ярославля на площадке гостиничного комплекса «Алеша Попович Двор» состоится общегородское празднование Дня медведя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM
Основные мероприятия праздника пройдут возле памятника медведю «Символ России — легенда Ярославля», более известному среди ярославцев как «рычащий мишка».
Сказочные герои квартала — богатырь Алеша Попович и его домочадцы, а также гвардейцы Государыни Масленицы — проведут церемонию проводов «мишки» в спячку.
В семейном ресторане «Алешины Лепешки» гостей праздника бесплатно угостят фирменным пирогом «Медвежья лапа». Кстати, все мероприятия Дня медведя бесплатные.
Для ярославцев покажут развлекательную программу «Мишке пора спать», а самые маленькие гости увидят представление кукольного театра из Резиденции Государыни Главной Масленицы Страны.
«Традиционно в туристическом квартале в последнюю субботу марта проходит весенний праздник, посвященный пробуждению медведя из спячки. В этом году было принято решение усилить событийный календарь квартала «зеркальным» мероприятием, связанным с проводами осени и встречей зимы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий туристическим кварталом «Злато Место», вице-президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Александр Седухин.
По мнению организаторов праздника, использование символа города — «медведя» — делает праздник одинаково интересным как для горожан, так и для гостей города. Событие позволит ярославцам весело и с пользой провести выходной день, а туристам откроет тайну, связанную с появлением медведя на гербе Ярославля