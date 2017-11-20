Омск, 20 ноября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Из Омска вновь поступают сообщения о «минировании» зданий.

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По информации омских пабликов в соцсетях, сегодня, 20 ноября, эвакуировали людей из как минимум нескольких зданий, в том числе из гимназии, школы, арбитражного суда, главного корпуса одного из вузов, здания администрации Омска.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в УМВД по Омской области. В ведомстве сообщили, что в настоящее время все поступающие сообщения проверяются.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия с привлечением УФСБ России по Омской области, Росгвардии и УМВД России по Омской области», — добавили в полиции. Подробностей в ведомстве не сообщили, поэтому сказать точно, какие объекты в Омске были «заминированы», пока нельзя.

По сообщениям местных массмедиа, в мэрии подтвердили, что сегодняшние «минирования» не являются учениями.

Как уточнили ИА REGNUM в областном главке МЧС, до 13:00 по местному времени в городе эвакуировали уже более 10 объектов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, телефонные террористы атаковали Омск трижды с сентября текущего года. Вторая волна эвакуаций произошла в начале ноября.

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Напомним, всего с 11 сентября 2017 года из-за ложных сообщений были эвакуированы более 2 тыс. зданий в 180 городах России.