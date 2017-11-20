Москва, 20 ноября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Оценка деятельности президента России Владимира Путина по-прежнему остается высокой. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Говоря о положительных чертах Путина, 19% граждан отметили, что президент «решительный, мужественный, твердый, волевой, сильный, спокойный, смелый, четкий, уверенный в себе, настоящий мужик».

Кроме того, он проводит грамотную «внешнюю политику, защищает от Запада, вызывает уважение в мире, не позволяет «вытирать ноги», поддерживает армию, обеспечил престиж страны» (18%).

16% опрошенных считают, что Путин «опытный политик, руководитель, сильный лидер, профессионал, компетентный» и «умный, образованный, интеллигентный, культурный человек» (15%).

Президент России несет ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его правления (55%).

20% граждан РФ «нравится всё в главе государства, y него нет недостатков». 33% затруднились ответить на вопрос, что не нравится в президенте России.

Между тем 15% заявили, что «президент не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о простых людях».

Но, по мнению 42% опрошенных, скорее всего, это происходит потому, что Путин получает неполную и искаженную информацию от своего окружения о ситуации в стране, от него скрывают правду о положении дел в стране (16%).

Вместе с тем 31% респондентов уверены, что у глава государства есть полная и достоверная информация о ситуации в России.

Опрос проведен 20—24 октября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, нынешний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает. 80% респондентов уверены, что Путин будет баллотироваться в президенты РФ в 2018 году.

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