Кишинёв, 20 ноября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Организованный Партией социалистов Молдавии референдум об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ не состоялся по причине низкой явки избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, при необходимой явке в одну треть избирателей на участки 19 ноября явились лишь 17,5%. Из них 87,12% высказались за отставку Киртоакэ.

Vlad_Plahotniuc Владимир Плахотнюк

Окружной избирательный совет Кишинева объявил референдум несостоявшимся.

Сам Киртоакэ, временно отстраненный от должности из-за предъявленных ему обвинений в коррупции, заявил, что результаты референдума свидетельствуют о том, что граждане хотят, чтобы он вернулся к должности.

Глава фракции социалистов в Мунсовете Кишинева Ион Чебан в свою очередь обвинил в провале референдума правоцентристские партии, которые бойкотировали плебисцит «по геополитическим причинам». Чебан сказал, что власть в столице на ближайшие полтора года до следующих выборов принадлежит лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку, который продвинул за пост и.о. мэра своего человека — экс-президента энергетической компании Gas Natural Fenosa Moldova Сильвию Раду.

В Демпартии заявили, что провал референдума — это поражение Партии социалистов и свидетельство того, что кишеневцы при всем недовольстве ситуацией в столице не поддаются на популизм и не не хотят участвовать в политических играх. Демократы также подчеркнули, что готовы участвовать в управлении Кишиневом и поддерживать недавно назначенное новое руководство мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что мэр Кишинева либерал Дорин Киртоакэ в мае 2017 года был арестован по обвинению в коррупции и превышении полномочий и временно отстранен от должности. Партия социалистов, тем не менее, настояла на проведении референдума о его отставке. При этом правые и центристские партии призвали к бойкоту плебисцита, считая его политическим пиаром социалистов.

6 ноября исполнявший до сих пор обязанности градоначальника вицэ-мэр Нистор Грозаву подписал распоряжение о назначении двух новых вице-мэров — экс-главы энергетической компании Gas Natural Fenosa Moldova, бывшего кандидата в президенты Молдавии Сильвии Раду и муниципального советника Народной европейской партии Руслана Кодряну. При этом Раду было поручено в дальнейшем исполнять обязанности мэра.

Грозаву назвал Раду «настоящим профессионалом и технократом, который сможет сделать многое для столицы». В свою очередь оппозиция считает Сильвию Раду креатурой правящей Демократической партии и полагает, что тем самым столичная мэрия попала под полный контроль демократов и их лидера Владимира Плахотнюка.