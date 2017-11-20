Вашингтон, 20 ноября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В США в возрасте 83 лет скончался осужденный на пожизненное заключение серийный убийца Чарльз Мэнсон. Об этом сообщило TMZ.

Чарльз Мэнсон

По данным издания, сестре одной из жертв убийцы позвонили из тюрьмы и сообщили, что Мэнсон умер 19 ноября в 20:13 вечера. Сейчас администрация исправительного учреждения связывается со всеми родственниками жертв маньяка.

Напомним, 16 ноября 83-летний Мэнсон был госпитализирован в критическом состоянии в госпиталь Бэйкерсфилда, штат Калифорния.

Биография:

Чарльз Миллз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в Цинциннати (штат Огайо, США). При рождении он получил имя «безымянный Мэддокс», однако спустя неделю его все-таки назвали Чарльзом Мэнсоном.

Когда ему было шесть лет, его мать, Кэтлин Мэддокс, вместе с братом совершили вооруженное ограбление станции техобслуживания, за что были осуждены на пять лет. После освобождения Кэтлин отдала сына под опеку в государственное учреждение для мальчиков, откуда он постоянно сбегал, угоняя автомобили и велосипеды.

В 1955 году Мэнсон женился на 17-летней Розали Уиллис, и пара решила переехать в Калифорнию, однако спустя три месяца Чарли был арестован в Лос-Анджелесе за пересечение границ на угнанной машине. Ему дали три года испытательного срока, после чего он вновь совершил преступление и попал в тюрьму.

Освободившись, Мэнсон стал сутенером и в 1959 году вновь был арестован и отправлен в тюрьму на 10 лет, где научился играть на гитаре. Позже он пытался стать участником группы The Monkees.

Отсидев очередной срок, Мэнсон вместе с третьей женой Мэри путешествовали по Калифорнии, где к ним присоединялись «люди, выброшенные на помойку обществом». Так образовалась «семья». Чарли планировал начать музыкальную карьеру и вместе с «семьей» отправился в Лос-Анджелес.

Поселившись на ранчо Спэн, они пели песни, занимались групповым сексом, служили мессы дьяволу, принимали наркотики, убивали животных и пили их кровь.

В июле 1969 года члены «семьи» — Бобби Боссолей,Сьюзан Аткин и Мэри Браннер — отправились к Гари Хинману, чтобы потребовать деньги за «некачественный наркотик», который он им продал. Однако после полученного отказа они жестоко расправились с ним. Спустя несколько дней Мэнсон, взяв с собой трех женщин и Чарльза Уотсона, с пистолетами и ножами отправился в дом 10 050 на Сьело Драйв и расправились с двумя мужчинами и двумя женщинами, одна из которых была на девятом месяце беременности.

На следующий день они узнали, что их жертвы — 18-летний Стивен Пэрэнт, Джей Сэбринг,Эбигейл Фолгер и жена знаменитого режиссера Романа Полански — киноактриса Шэрон Тейт. В этот же день шайка убила еще двоих человек.

Мэнсона и членов его «семьи» задержали в октябре 1969 года.

Суд приговорил семь членов группировки к смертной казни в газовой камере, однако спустя три года Верховный суд США заменил приговоры на пожизненное заключение.

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