Нейпьидо, 20 ноября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, выступая на саммите министров иностранных дел, заявила, что причиной повышенной нестабильности в мире является нелегальная миграция, сообщает 20 ноября Associated Press.

European Commission DG ECHO Рохинджа, Мьянма

Также, по мнению лидера Мьянмы, нелегальная миграция приводит к распространению терроризма.

Государственный советник подчеркнула, что конфликты во всем мире, порожденные в том числе нелегальной миграцией, приводят к новым угрозам и новым конфликтам, что в свою очередь порождает очередные волны миграции и терроризма.

Выступая на форуме, проходящем в столице Мьянмы Нейпьидо, Аун Сан Су Чжи не коснулась темы конфликта, вспыхнувшего в стране 25 августа. Хотя, как уверены эксперты, данная проблема, несомненно, будет затронута в ходе дальнейших дискуссий.

Как отмечают аналитики, в стране распространено мнение о том, что представители народности рохинджа, в основном проживающая в мятежном штате Ракхайн, являются незаконными мигрантами, распространяющими террористическую угрозу.

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Напомним, 25 августа 2017 года в результате нападения боевиков «Армии освобождения рохинджа» на правительственные блокпосты в Мьянме вспыхнул вооруженный конфликт, который привел к масштабному потоку беженцев.

По данным ООН, страну покинуло свыше 600 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев, организованные в Бангладеш. Многие государства обвинили Мьянму в этнических чистках по отношению к народности рохинджа, проживающей в штате Ракхайн, в котором и начался конфликт.

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