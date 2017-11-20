Ярославль, 20 ноября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В ярославской областной онкологической больнице размер взяток достиг 50 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат областной думы Ольга Секачёва.

Torange.biz Пациентов онкобольницы вынуждают давать взятки?

Депутат заявила о том, что к ней поступают жалобы от пациентов, согласно которым врачи онкобольницы требуют за проведение операций более опытным врачом 50 тысяч рублей. В противном случае медики намекают, что случиться может всякое.

«Озвучить фамилии пациентов и врачей я не могу, поскольку на кону — человеческие жизни. И в прокуратуру обратиться тоже — нет прямых доказательств», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Ольга Секачева.

Тему взяток в ярославских больницах депутат поднимала несколько лет назад — тогда, по ее сведениям, размер мзды составлял 30 тысяч рублей.

«Тогда тоже проводились проверки, но очевидно, что врачи нашли подход к проверкам — раз сумма взятки увеличилась», — сказала Ольга Секачева.

По словам депутата, она уведомила о сложившейся ситуации департамент фармации и здравоохранения Ярославской области.