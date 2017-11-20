Киев, 20 ноября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Вечный огонь в Киеве вандалы снова залили 20 ноября цементом, передает украинский телеканал NewOne.

Вечный огонь. Киев

Согласно сообщению, инцидент произошел в парке Славs в столице Украины. Неизвестные использовали цемент для того, чтобы погасить Вечный огонь, а в центре вандалы поместили крест. Отмечается, что полиция начала расследование акта вандализма над священными символами победы в Великой Отечественной войне.

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Напомним, это не первый подобный случай на Украине. Ранее, 7 ноября, неизвестные также надругались над священным символом, залив цементом Вечный огонь в Киеве. По данным полиции, вандалы залили огонь раствором и оставили рядом еще восемь ведер с цементом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году к власти на Украине пришли националисты в результате государственного переворота. Новая киевская власть стала активно проводить русофобскую политику в стране, что привело к отделению от Украины Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и Крыма, который присоединился к России.