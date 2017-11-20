Хабаровск, 20 ноября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В Хабаровске прооперирована 3-летняя девочка, выжившая при крушении самолёта L-410 под Нельканом. Об этом стало известно в понедельник 20 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Операция

Читайте также: В Хабаровском крае с разбившегося L-410 извлечены «черные ящики»

В авиакатастрофе ребёнок получил черепно-мозговую травму и перелом ноги. Борт МЧС 16 ноября эвакуировал девочку из Нелькана в Хабаровск, по данным РИА Новости, её прооперировали в детской краевой больнице им. Пиотровича.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Хабаровских авиалиний» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Нелькана. На борту находились пятеро пассажиров и двое членов экипажа, выжить удалось лишь 3-летней девочке. По факту авиакатастрофы расследуется уголовное дело.