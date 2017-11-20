Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Ручное мытье посуды, как и другие виды домашней работы, способно продлевать жизнь, сообщили американские медики после проведенного исследования среди 6 тыс. женщин, следует из доклада, опубликованного в журнале Американского общества гериатрии.

Мытье посуды

Для участия в исследовании были привлечены 6 тыс. женщин в возрасте от 65 до 99 лет. Ежедневно в течение недели они выполняли различные домашние обязанности, такие как мытье посуды, уборку, прогулки на свежем воздухе, легкий бег и другие.

«Долгое время считалось, что подобной деятельности недостаточно, чтобы быть здоровым. Но теперь у нас есть доказательство, что даже легкая нагрузка снижает для женщин вероятность умереть в следующие три или четыре года», — сообщила старший специалист Андрэа Лакруа по итогам исследования.

За три года наблюдений было установлено, что уровень преждевременной смертности физически активных женщин был ниже на 12%, чем уровень тех, кто вел неподвижный образ жизни. Отмечается, что такое наблюдение было сделано при физической активности всего 30 минут в сутки.

У женщин, которые проявляли активность в течение часа, вероятность преждевременной смерти снижалась на 39%.

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