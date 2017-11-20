Москва, 20 ноября, 2017, 09:21 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ предложили изменить порядок раздела имущества при разводе, 20 ноября сообщает издание «Известия».

После ссоры «Мистер и миссис Смит». реж. Саймон Кинберг. 2005. США

Соответствующие рекомендации о внесении поправок в Семейный кодекс РФ Общественная палата России (ОП РФ) внесла в Госдуму РФ.

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Как одно из новшеств — предлагается законодательно закрепить внесение в Единый госреестр прав на недвижимость (ЕГРН), сведений о совместном пользовании недвижимостью, тогда при разводе один из супругов не сможет продать ее без согласия второго.

Второе изменение касается бизнеса, которым владеет один из супругов. Теперь сам бизнес, по мнению ОП РФ, должен отойти к тому из супругов, кто им занимался непосредственно, вторая сторона должна получить лишь компенсацию.

Напомним, ранее ИА REGNUM писало, что при исследовании учеными Мичиганского университета на протяжении 16 лет жизни 355 семейных пар выяснилось, что чаще всего разводились семьи, в которых мужчины говорили о нежелании менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений.

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