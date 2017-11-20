Сеул, 20 ноября, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N6 была зафиксирована на ферме в провинции Чолла-Пукто (Южная Корея), сообщил 20 ноября представитель министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства республики.

Птичий грипп

Вспышка инфекции произошла на утиной ферме в уезде Кочхан-гун провинции Чолла-Пукто. Анализ уже показал наличие у погибших птиц вируса H5N6, отметили в ведомстве.

По данным властей, случай массовой гибели домашней птицы от данного заболевания стал первым с февраля 2017 года.

Напомним, в 2016 году вспышка вируса штамма H5N6 привела к широкому распространению заболевания в среде домашних птиц.

В результате в Южной Корее за четыре месяца было уничтожено 38 млн голов птицы, что сказалось на рынке мяса птицы, привело к дефициту продукции и росту цен.

Вирус H5N6 — инфекционное заболевание птиц.