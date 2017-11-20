Санкт-Петербург, 20 ноября, 2017, 16:27 — ИА Регнум. В рамках Международного культурного форума состоялась петербургская премьера спектакля на льду «Ромео и Джульетта». Четыре дня подряд во Дворце спорта «Юбилейный» зрители могли наслаждаться новой масштабной постановкой Ильи Авербуха.

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленные навечно

Дарья Драй ИА REGNUM Ледовое шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта»

В спектакле задействовано около ста артистов, музыкантов, вокалистов. В главных ролях — олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина (Джульетта), Максим Маринин (Ромео), Алексей Ягудин (Меркуцио), Роман Костомаров (Тибальд), Татьяна Волосожар (княгиня Вероны) и Максим Траньков (князь Вероны).

Спектакль готовили восемь месяцев, в программу подготовки входили даже уроки фехтования у профессионального инструктора.

Декорации для спектакля создавала художник Нина Кобиашвили. «Образ меча-кинжала, занимающего центральную часть декорации, врезающегося в витражное окно Храма любви, — лейтмотив всего произведения, легенды трагической любви», — пояснила она свой замысел.

По словам Ильи Авербуха, «Ромео и Джульетта» — вызов для любого постановщика, эту пьесу сто раз ставили до меня и еще будут ставить тысячи». «Но ты, как режиссер, должен донести до людей свое понимание этой истории», — отметил фигурист, тренер, а теперь и театральный режиссер.

Создатели постановки уверены, что им удалось гармонично объединить драматическое искусство и ледовое шоу и сделать еще один шаг к созданию настоящего ледового театра.