Барнаул, 20 ноября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Отделение патологии и новорождённых и недоношенных детей в перинатальном центре Алтайского края, расширенное чуть более полугода назад, помогло спасти жизни десятков новорожденных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве здравоохранения, самый маленький ребенок, которого удалось выходить в центре, весил всего 490 граммов. В этом году девочке исполнилось три года. И таких примеров алтайские неонатологи могут привести сотни.

Минздрав Алтайского края Новорожденная. Алтайский перинатальный центр

Ежегодно в Алтайском крае появляются на свет более 1500 таких недоношенных детей. Многим из них удалось помочь именно в перинатальном центре Алтайского края.

С увеличением количества коек (с 12 до 35) появилась возможность оснащения отделения самым современным медицинским оборудованием для выхаживания недоношенных. Здесь, к примеру, есть открытая реанимационная система «Панда», которая предназначена для обогрева и проведения первичной реанимации новорожденных в условиях родильного зала и операционной.

«Только благодаря усилиям врачей и медицинских сестер удалось спасти моего ребенка. Если бы не было Перинатального центра, не было бы и моей доченьки», — поделилась пережитым Надежда Трибельгорн, у которой в начале октября родилась дочка Яночка. Она весила всего 1 кг. 300 гр. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Минздрав Алтайского края Новорожденная и ее мать. Алтайский перинатальный центр

Главный врач Перинатального центра Алтайского края Елена Ершова отмечает, что среди российских перинатальных центров алтайский уверенно занимает лидирующую позицию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трехуровневая система родовспоможения формируется в Алтайском крае с 2011 года. Роды первой степени сложности — физиологические — могут принять в любом роддоме. Ко второму уровню относятся городские и межрайонные роддома. А к третьему — перинатальные центры.

Один из самых современных перинатальный центр «ДАР» (Дети. Алтай. Россия) был возведён и запущен в конце 2016 года. На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр пренатальной диагностики, центр ЭКО и дистанционный консультативный центр с выездными бригадами.

По статистике 2016 года, роды третьего уровня сложности составили почти пятую часть от всех новорождённых в Алтайском крае. И цифра эта постоянно растет. Причина тому — поздняя беременность, аборты, сопутствующие заболевания.