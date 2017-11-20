«Панда» помогает выхаживать недоношенных новорожденных на Алтае
Барнаул, 20 ноября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Отделение патологии и новорождённых и недоношенных детей в перинатальном центре Алтайского края, расширенное чуть более полугода назад, помогло спасти жизни десятков новорожденных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве здравоохранения, самый маленький ребенок, которого удалось выходить в центре, весил всего 490 граммов. В этом году девочке исполнилось три года. И таких примеров алтайские неонатологи могут привести сотни.
Ежегодно в Алтайском крае появляются на свет более 1500 таких недоношенных детей. Многим из них удалось помочь именно в перинатальном центре Алтайского края.
С увеличением количества коек (с 12 до 35) появилась возможность оснащения отделения самым современным медицинским оборудованием для выхаживания недоношенных. Здесь, к примеру, есть открытая реанимационная система «Панда», которая предназначена для обогрева и проведения первичной реанимации новорожденных в условиях родильного зала и операционной.
«Только благодаря усилиям врачей и медицинских сестер удалось спасти моего ребенка. Если бы не было Перинатального центра, не было бы и моей доченьки», — поделилась пережитым Надежда Трибельгорн, у которой в начале октября родилась дочка Яночка. Она весила всего 1 кг. 300 гр. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
Главный врач Перинатального центра Алтайского края Елена Ершова отмечает, что среди российских перинатальных центров алтайский уверенно занимает лидирующую позицию.
Как уже сообщало ИА REGNUM, трехуровневая система родовспоможения формируется в Алтайском крае с 2011 года. Роды первой степени сложности — физиологические — могут принять в любом роддоме. Ко второму уровню относятся городские и межрайонные роддома. А к третьему — перинатальные центры.
Один из самых современных перинатальный центр «ДАР» (Дети. Алтай. Россия) был возведён и запущен в конце 2016 года. На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр пренатальной диагностики, центр ЭКО и дистанционный консультативный центр с выездными бригадами.
По статистике 2016 года, роды третьего уровня сложности составили почти пятую часть от всех новорождённых в Алтайском крае. И цифра эта постоянно растет. Причина тому — поздняя беременность, аборты, сопутствующие заболевания.