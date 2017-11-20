Вашингтон, 20 ноября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хейтен не выполнит незаконный приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара, сообщает 20 ноября Fox News.

Роберт Додд. «Мятежники высаживают из «Баунти“ капитана Блая и часть команды в шлюпку. 28 апреля 1789 года»

«Некоторые люди думают, что мы глупы. Мы не глупы. Мы много думаем о таких вещах. Как можно о них не думать, когда на тебе лежит такая ответственность?» — подчеркнул Хейтен, говоря о возможности применения атомного оружия.

«Я предоставлю совет президенту, а затем он уже скажет, что мне делать. Но если этот приказ будет незаконным, то я ему так и скажу. После чего мы обсудим возможные варианты наших действий», — добавил генерал.

Однако генерал отметил, что нельзя выполнять незаконный приказ, потому что он приведет к тюремному сроку.

Данные высказывания высокопоставленного американского военного были сделаны после того, как законодатели США высказали озабоченность относительно возможной войны с применением ядерного оружия.

Напомним, за последние месяцы между Соединенными Штатами и Северной Кореей резко осложнились противоречия. Причиной тому стали ядерная программа Пхеньяна и острая реакция на очередные ракетные испытания со стороны Вашингтона. Жесткая риторика президента Трампа привела к разговорам о высокой вероятности начала войны между государствами, обладающими ядерным оружием.