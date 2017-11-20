Оттава, 20 ноября, 2017, 08:45 — ИА Регнум. НАТО наращивает мощь на своих восточных рубежах, усиливая боеготовность подразделений для возможности отразить любые угрозы, в том числе и с Востока, заявил 18 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире канадского радио CBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Таким образом генсек НАТО отреагировал на сообщения немецких СМИ, в частности издания Spiegel, отметившего в своих материалах бессилие военной группировки НАТО в Восточной Европе в случае нанесения по ней удара.

«Наращивая мощь, усиливая боеготовность наших вооруженных сил, впервые за всю историю мы развертываем свои силы в восточной части нашего альянса», — заявил Столтенберг.

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Напомним, с 2016 году в Польше дислоцирована бригада американских военных, в состав которой входит порядка 4000 военнослужащих. 1000 военных, в основном американцы, составляют международный батальон НАТО, размещенный в Польше с 2017 года. Похожие военные соединения, возглавляемые другими странами, дислоцированы в Литве, Латвии и Эстонии.