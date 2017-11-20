Новоалтайск, Алтайский край, 20 ноября, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Вслед за Заринском шанс значительно повысить инвестиционную привлекательность для ведения бизнеса появился у моногорода Новоалтайска (Алтайский край). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минэкономразвития, решение о создании там территории опережающего социально-экономического развития принято на заседании профильной комиссии в Министерстве экономического развития РФ.

Сайт Алтайского края Новоалтайск

Интерес к участию в реализации проекта подтвердили уже семь инвесторов. По их предварительным расчетам, положительный эффект от реализации заявленных проектов для краевого и местного бюджетов за период функционирования ТОСЭР в Новоалтайске превысит 1,4 млрд рублей. Наряду с этим одним из результатов создания новых предприятий в границах ТОСЭР станет организация в городе более 900 рабочих мест.

История Новоалтайска начинается в XVIII веке с проникновения русского населения из европейской части России в Сибирь. В 1717 году была построена Белоярская крепость для защиты поселенцев от набегов кочевников. Постепенно она утратила свое значение, но выросшая рядом с крепостью Белоярская слобода дала начало развитию 33 населенных пунктов, в том числе селу Чесноковка. В 1941 году сюда был эвакуирован вагоностроительный завод из Днепродзержинска. Учитывая перспективу развития промышленности и железнодорожного транспорта, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1942 году рабочий поселок Чесноковка преобразован в город Чесноковка. Через 20 лет его переименовали в Новоалтайск.

Сейчас там проживает чуть более 73 тыс человек. Среди наиболее крупных предприятий — ОАО «Алтайвагон»; ОАО «Алтайкровля»; ОАО «НЗЖБИ им. Г. С. Иванова»; ОАО «Новоалтайский хлебокомбинат»; ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод»; ГУП «Новоалтайский завод мостовых конструкций»; ГУП «Новоалтайский экспериментальный ремонтно-механический завод», «Новоалтайская типография» и другие.

В настоящее время моногород вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и является важнейшим транспортным узлом страны. Сортировочная станция Алтайская входит в десятку крупнейших в системе российских железных дорог. По итогам прошлого года Новоалтайску принадлежит первое место по индексу промышленного производства среди городов региона, он также в числе лидеров в привлечении инвестиций в экономику, развитии инфраструктуры, в темпах жилищного строительства.

«Создание в Новоалтайске территории опережающего развития даст нам возможность привлечь дополнительные ресурсы федерального центра на создание здесь новых производств, дальнейшее обустройство территории. Я имею в виду газификацию и строительство новых социальных объектов и городских магистралей, в которых город нуждается. Убежден, что все эти планы нам по плечу, потому что их разделяет население. Мы будем делать все, чтобы помогать Новоалтайску — одной из опорных точек Алтайского края», — заявлял недавно алтайский губернатор Александр Карлин.

Напомним, механизм ТОСЭР призван существенным образом повысить инвестиционную привлекательность моногорода, способствовать созданию новых рабочих мест, а также наполнению городского бюджета. В Алтайском крае рассчитывают, что таких территорий в регионе будет порядка пяти. Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов полагает, что у всех городов Алтайского края есть будущее, есть интересные инициативы.

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В октябре 2017 года алтайское правительство приняло постановление, в соответствии с которым в рамках региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014−2020 годы алтайские моногорода получат дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса. До конца текущего года на эти цели предусмотрено 11,4 млн рублей из средств краевого и федерального бюджетов. Субсидии из вышестоящих бюджетов получат моногорода Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое и поселок Степное Озеро Благовещенского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2017 года Минэкономразвития положительно оценило заявки на создание ТОСЭР ещё в 11 моногородах: город Заринск Алтайского края, город Сердобск Пензенской области, Кондопожское городское поселение в Карелии, город Далматово Курганской области, город Саянск Иркутской области, Канашский городской округ в Чувашии, городское поселение Пикалевское Ленинградской области, город Вятские Поляны Кировской области, города Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск в Татарии.

Власти планируют, что в них за десять лет будет создано не менее 14 тысяч постоянных рабочих мест и привлечено не менее 170 резидентов.