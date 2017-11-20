Киев, 20 ноября, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Единственный полет гражданина Украины в космос, совершенный 20 лет назад, стал основанием для внесения страны в десятку космических мировых держав. Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Космические фантазии

С 1997 года, когда гражданин Украины Леонид Каденюк совершил полет в космос на борту американского космического корабля «Колумбия», Украина «успешно подтверждает свои позиции космической державы», написал Порошенко.

Якобы статус Украины как космической державы подтверждает, по его мнению, и то, что украинские ракеты-носители выводят на орбиту Земли «космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру». Кроме того, Киев является «активным участником международных космических программ», напомнил Порошенко.

К записи он прикрепил ролик, в котором говорится, что с 1997 по 2017 год Украина запустила 130 ракет-носителей и 28 аппаратов украинской разработки. В целом, считают эксперты, здесь можно говорить о конструировании нового украинского мифа, причем опять на советской базе.

В комментариях президенту Украины напомнили, что все космические наработки, которые есть у Киева, — это советское наследие. При том, что современная Украина не просто не хочет принимать свое советское прошлое, а агрессивно его уничтожает. Вплоть до полного запрета советской символики, памятников, а фактически — любого упоминания о достижениях Украины в составе СССР.

Что касается космоса, то с 1992 года Украина разрывает кооперацию в этой сфере с Россией и пытается ориентироваться на США и Евросоюз. Курс на обособление позволил ей вести несколько незначительных совместных проектов с ЕС и США. Так, Украине поручили делать самую маленькую ступень самой маленькой европейской ракеты «Вега».

"Украина не имеет собственных средств выведения, а потому не может считаться космической державой. Господин президент, вводите в заблуждение или бессознательно, так как не разбираетесь в этой теме, или разбираетесь и вводите в заблуждение сознательно», — пишет в комментариях в Facebook Егор Павленко.

Также президенту напомнили, что у Украины нет не только собственных средств выведения, но и вообще никакой инфраструктуры: ни собственного космодрома, ни центра управления полетами, ни центра подготовки космонавтов, ни космической медицины, ни производства космических ракет и скафандров.

«Но на американском корабле один украинец один раз слетал в космос, как балласт, и было это 20 лет назад. С таким же успехом можно заявить: на заводе Генри Форда работал украинец => Украина одна из создателей американского автопрома :))», — пишет Роман Сергеевич Марчук.

Один из комментаторов назвал слова украинского лидера «хорошим сном». Предположили комментаторы и последствия «майданного чая»: Татьяна Турчаненко-Козак вспомнила, как Порошенко называл армию Украины «сильнейшей армией» европейского континента.

Сам же Леонид Каденюк, известный как первый космонавт независимой Украины, ранее в 2017 году выступил категорически против переноса на Украине празднования Дня космонавтики. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко весной 2017 года предложил вместо 12 апреля перенести праздник на 19 ноября — день полета Каденюка. Космонавт тогда возразил, что полет в космос Юрия Гагарина — это всемирный праздник, и его нельзя ничем заменить.

Напомним, Порошенко неоднократно называл Украину какой-либо «державой». Так, в августе 2017 года в своем Facebook он назвал страну «авиационной державой», поздравляя украинских авиаторов с профессиональным праздником.

«Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы», — написал Порошенко.

Современные власти Украины, ввергшие страну после государственного переворота в политический и экономический хаос, мифологизируют историю и настоящее страны, создавая идеальный фон для достижения политических целей. Сконструированные мифы об Украине как о «самостийной» и передовой державе способны, в свою очередь, сконструировать реальность. Помимо самих по себе политических мифов, конструируются исторические мифы, являющиеся важной частью в строительстве «украинской нации».

Отметим, что начался этот процесс не сегодня: с самого момента объявления Украиной независимости в 1991 году идет формирование этой «нации», главным фундаментом которого является русофобство и разрыв с Россией. С приходом к власти бандеровцев мифотворчество и конструирование новой реальности перешло лишь на более высокий уровень.