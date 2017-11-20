Москва, 20 ноября, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты (ТПП), «Деловой России» и «Опоры России» направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором напомнили, что мораторий на рост налоговой нагрузки, введенный в 2014 году, нарушается правительством. Об этом 20 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию письма.

Маринус ван Роймерсвале. Сборщики податей

Отмечается, что из-за различных сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета, российскому бизнесу только в 2018 году придется доплатить более 100 млрд рублей.

В частности, речь идет о введении в бюджет трех новых платежей: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор в размере 7% на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, а также инвестиционный сбор в морских портах (25%).

Кроме того, отмечается в письме, индексируются уже существующие сборы, например, утилизационный сбор на автомобили (на 15%).

По мнению бизнеса, подобные действия правительства приведут к неизбежному сокращению инвестиций, росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям.

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