Вашингтон, 20 ноября, 2017, 08:08 — ИА Регнум. В столице США — Вашингтоне открылся тематический бар Dark Side, интерьер которого выполнен в стилистике «Звездных войн», об этом 19 ноября сообщила студенческая газета Университета Джорджа Вашингтона GW Hatchet.

Nydailynews.com Фанаты фильма «Звездные войны»

Как поясняет издание, этот бар будет работать временно, его открытие является частью масштабной акции, которая также пройдет в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Она будет приурочена к выходу на большие экраны нового фильма космической саги.

Бар создан на базе существующего ресторана Mythology, расположенного по адресу 816 H St. NE в Вашингтоне, он будет работать в течение двух месяцев. Ожидается, что хозяева заведения и обслуживающий персонал будут одеты в костюмы имперской армии.

Как пояснил владелец Mythology Тодд Луонго, посетители должны будут почувствовать себя находящимися на космической станции «Звезда смерти» из первой трилогии. Он добавил, что, несмотря на это, бар также будет обслуживать и незваных джедаев.

«Это дружественный бар Империи, мы обслуживаем всех», — сказал владелец заведения.

Напомним, в США на большие экраны фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» выйдет 15 декабря. В роли режиссера девятой части саги выступил Райан Джонсон, согласно синопсису фильма, он расскажет о событиях, которые происходят сразу после гибели Хана Соло.